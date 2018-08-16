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Эксперт спрогнозировал, когда Нибиру столкнется с Землей
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Эксперт спрогнозировал, когда Нибиру столкнется с Землей 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению эксперта, если бы Нибиру действительно была в три-пять раз больше Земли, то ее бы уже давно заметили в космосе.
Один из ведущих ученых МГУ, историк Гелий Клейменов в интервью «Звезде» предположил, что столкновение нашумевшего космического объекта Нибиру с Землей возможно и произойдет, однако такое событие может случиться еще нескоро.
«В моих предсказания это произойдет через 12 тысяч лет», — отметил эксперт.
По словам Клейменова, если Нибиру в действительности была бы в три-пять больше Земли, то ее давно бы уже заметили в космосе.
«Если уж планета Нибиру, которая вообще-то предполагается в три-пять раз больше Земли — ее бы давно разглядели, давно бы видели и давно бы все это было известно. А пока ничего астрономы не видят, так что ничего не будет завтра, спокойно живите», — заключил он.
Ранее Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев прокомментировал будоражащие умы сообщения о том, что якобы некий космический объект под названием Нибиру несется к Земле, угрожая при этом «концом света». По словам эксперта, человечество ожидает угасание жизни, вот произойдет это не раньше чем через несколько миллиардов лет.
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