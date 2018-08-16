Российские ученые придумали, как собирать космический мусор

Российские ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова предложили систему, способную автоматически собирать космический мусор с орбиты Земли при помощи прочных тросов, а также математически смоделировали ее функционирование. Об этом сообщила газета «Известия».

Предложенная работающими с искусственными спутниками специалистами система состоит из основного спутника и двух спутников-ловушек. Эти ловушки прикреплены к головному с помощью прочных тросов. Учеными предполагается, что и спутники-ловушки, и контейнеры с мусором не обладают своими двигателями, что позволит вести их управление тросами с головного спутника, не расходуя при этом топливо.

Отмечается, что результаты данной работы могут помочь не только в создании спутников, которые призваны для сбора мусора в космосе, но и для иных космических задач, где необходимо использование тросов.

Ученые планируют разработать инженерную конструкцию на базе математической модели уже к 2020 году.