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Российские ученые придумали, как собирать космический мусор
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Российские ученые придумали, как собирать космический мусор 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Российские ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова предложили систему, способную автоматически собирать космический мусор с орбиты Земли при помощи прочных тросов, а также математически смоделировали ее функционирование. Об этом сообщила газета «Известия».
Предложенная работающими с искусственными спутниками специалистами система состоит из основного спутника и двух спутников-ловушек. Эти ловушки прикреплены к головному с помощью прочных тросов. Учеными предполагается, что и спутники-ловушки, и контейнеры с мусором не обладают своими двигателями, что позволит вести их управление тросами с головного спутника, не расходуя при этом топливо.
Отмечается, что результаты данной работы могут помочь не только в создании спутников, которые призваны для сбора мусора в космосе, но и для иных космических задач, где необходимо использование тросов.
Ученые планируют разработать инженерную конструкцию на базе математической модели уже к 2020 году.
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