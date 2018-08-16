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Мир столкнется с роботами-убийцами
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Мир столкнется с роботами-убийцами: Россия поддержит идею запрета полностью автономных смертоносных систем 

ТК «Звезда» 1 час назад
По мнению авторов запрещающей декларации, искусственный интеллект развивается настолько быстро, что вскоре появятся роботы, способные существовать без участия человека.
Россия поддержит предложение Франции и Германии о принятии декларации о сохранении человеческого контроля над автономными системами вооружений.
Инициативу обсудят в конце августа в Женеве на переговорах Группы правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружений (САС).
По логике авторов декларации, искусственный интеллект развивается настолько быстро, что вскоре появятся роботы, способные «жить» без участия человека. Как пишет «Коммерсант», «мир может столкнуться с выведением на поле боя роботов-убийц, которые будут самостоятельно выбирать цели и атаковать их». Поэтому инициатива о запрете полностью автономных смертоносных систем кажется вполне логичной.
В свою очередь, Россия придерживается позиции о том, что на данный момент в мире не существует реальных образцов подобной техники, что достаточно сложно разделить гражданские и военные разработки автономных систем и что нет необходимости адаптировать международное право под «пока еще не существующие системы вооружений». При этом, Москва не имеет ничего против декларации по САС в случае, если она будет согласована в итоге работы профильной группы экспертов.
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