Мир столкнется с роботами-убийцами: Россия поддержит идею запрета полностью автономных смертоносных систем

По мнению авторов запрещающей декларации, искусственный интеллект развивается настолько быстро, что вскоре появятся роботы, способные существовать без участия человека.

Россия поддержит предложение Франции Германии о принятии декларации о сохранении человеческого контроля над автономными системами вооружений.

Инициативу обсудят в конце августа в Женеве на переговорах Группы правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружений (САС).

По логике авторов декларации, искусственный интеллект развивается настолько быстро, что вскоре появятся роботы, способные «жить» без участия человека. Как пишет «Коммерсант», «мир может столкнуться с выведением на поле боя роботов-убийц, которые будут самостоятельно выбирать цели и атаковать их». Поэтому инициатива о запрете полностью автономных смертоносных систем кажется вполне логичной.