Оборот «шпионских» средств могут «разрешить» в РФ

ТПП предлагает вывести из УК статью за оборот «шпионских» техсредств

Внимание к теме "шпионских" техсредств привлек вопрос о фермере из Курганской области , заданный президенту РФ Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции. Фермер заявлял, что купил GPS-маячок для коровы, отбивающейся от стада. Дело дошло до суда — как заявляло следствие, устройство запрещено к свободному обороту в РФ , так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. В марте следственные органы прекратили уголовное дело в отношении фермера.

В июне ФСБ опубликовало проект поправок в УК, который вводит определение технических средств, отделяющее их от бытовой электроники для массовых потребителей. Сейчас формируется окончательный вариант текста этого проекта. Цель закрепления термина обусловлена необходимостью предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом таких средств, отмечали в ФСБ.

"Палата предлагает исключить из Уголовного кодекса РФ статью 138.1 "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Сейчас за нарушение ее требований предприниматель может получить до четырех лет лишения свободы", — рассказал Катырин.

По мнению палаты, угроза такого наказания значительно затрудняет развитие бизнеса по производству высокотехнологичных электронных устройств, в том числе, производимых по госзаказам для нужд государственных органов. "За это нарушение палата полагает возможным ограничиться штрафными санкциями, установленными действующей статьей 20.23 Кодекса об административных нарушениях РФ", — считает собеседник агентства.