Лучшее за день. 15 августа

Как в гробнице нашли древнейший сыр, почему новая уязвимость в процессорах Intel не так опасна, как кажется и какие российские вузы оценили в Шанхайском рейтинге, расскажет ночной дайджест лучших материалов от Indicator.Ru.

В египетской гробнице нашли древнейший в мире сыр.

Российский студент выиграл турнир по программированию от Google . Причем в пятый раз!

В процессорах Intel нашли новую опасную уязвимость. Правда, воспользоваться ей очень сложно.

Российские вузы достигли определенных успехов в самом строгом международном рейтинге университетов.

Почему нобелевскому лауреату 1949 года дали премию за усовершенствование работы, за которую намного раньше дали премию по физике, как ему дали ученую степень сразу в двух областях и чем его исследования кислорода огорчили химиков, рассказываем в рубрике «Как получить Нобелевку», в статье о Уильяме Джиоке.

Исследование гамма-излучения Солнца поставило астрофизиков в тупик: его свечение оказалось выше, чем это предсказывали ученые, да и фотоны ведут себя совсем не так, как этого ожидали.

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