Жидкая батарея: разработка ученых перевернет мир электромобилей

Специалисты из Университета Глазго представили прототип революционной «жидкой» батареи.

Технология работает с помощью оксид металла, которую ученые окрестили «экзотической ржавчиной»: при столкновении с водой наномолекулы накапливают и выводят энергию. Иными словами, если опустить «ржавчину» в воду, то она будет заряжаться электричеством.

Зарядка с применением этой технологии позволит заряжать батарею электромобилей за считанные секунды, утверждают ученые.

Пока же, напомним, автопроизводители предлагают водителям заряжать электромобили двумя способами — с помощью бытовой электросети и используя экспресс-зарядку. В первом случае процесс займет около 8 часов, а во втором — 30-40 минут.

Впрочем, ряд компаний работают над решением проблемы долгой зарядки. Например, Daimler вложил 60 млн долларов в израильский стартап, который разрабатывает технологию зарядки за 5 минут. Она получила название FlashBattery и представляет собой комплект батарей, созданных из передовых нано-материалов и органических соединений.