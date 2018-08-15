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Жидкая батарея: разработка ученых перевернет мир электромобилей
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Жидкая батарея: разработка ученых перевернет мир электромобилей 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Специалисты из Университета Глазго представили прототип революционной «жидкой» батареи.
Технология работает с помощью оксид металла, которую ученые окрестили «экзотической ржавчиной»: при столкновении с водой наномолекулы накапливают и выводят энергию. Иными словами, если опустить «ржавчину» в воду, то она будет заряжаться электричеством.
Зарядка с применением этой технологии позволит заряжать батарею электромобилей за считанные секунды, утверждают ученые.
Пока же, напомним, автопроизводители предлагают водителям заряжать электромобили двумя способами — с помощью бытовой электросети и используя экспресс-зарядку. В первом случае процесс займет около 8 часов, а во втором — 30-40 минут.
Впрочем, ряд компаний работают над решением проблемы долгой зарядки. Например, Daimler вложил 60 млн долларов в израильский стартап, который разрабатывает технологию зарядки за 5 минут. Она получила название FlashBattery и представляет собой комплект батарей, созданных из передовых нано-материалов и органических соединений.
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