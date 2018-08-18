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Наводнение в Индии: погибли более 330 человек
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Наводнение в Индии: погибли более 330 человек 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Об этом, передает телеканал «Россия 24», говорится в заявлении региональных властей. Некоторые города полностью залиты водой. Впервые в штате открыты почти все речные дамбы, но уровень воды все равно повышается.
Наводнение стало крупнейшим в стране за сто лет. Свои дома покинули более 220 тысяч человек. Их разместили в специальных лагерях, но места для всех не хватает. Главный министр штата просит граждан сделать пожертвования в помощь пострадавшим от стихии. Наводнение вызвали продолжительные ливни. Сейчас в стране — сезон дождей, но уровень осадков выше, чем обычно в это время года.
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