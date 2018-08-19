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Количество жертв наводнений в Индии выросло до 324
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Количество жертв наводнений в Индии выросло до 324 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
324 человека погибли из-за наводнений, спровоцированных мощными ливнями в индийском штате Керала, сообщает телеканал «360».
В 12 из 14 районах Кералы сейчас идет сезон дождей, переросший в настоящую катастрофу. Из-за обильных муссонных ливней более 44 рек вышли из берегов и вызвали наводнения. Потопы вызвали оползни и обрушения, уничтожили все посевы и обрушили несколько мостов.
Тысячи человек были загнаны стихией на крыши домов, порядка 200 тысяч человек эвакуированы и размещены в центрах временного содержания. На помощь людям брошены в том числе подразделения вооруженных сил страны. Спасательные операции ведутся на вертолетах и катерах. Из-за стихии в Керале парализовано железнодорожное и авиасообщение.
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