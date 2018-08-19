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Число погибших при наводнении в Индии превысило 350 человек
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Число погибших при наводнении в Индии превысило 350 человек 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Число погибших в результате ливней и наводнения в штате Керала на юго-западе Индии достигло 357 человек, сообщает India Today.
Уточняется, что из-за сильных дождей уровень воды в реках постоянно повышается. Несколько городов оказались почти полностью затоплены. Из-за наводнения до 26 августа закрыт аэропорт Кочин.
По данным телеканала, в центры временного размещения эвакуированы около 800 тыс. человек. В поисково-спасательных операциях задействованы самолеты и вертолеты индийских ВВС.
Наводнения начались из-за муссонных ливней, которые накрыли штат 8 августа — они спровоцировали наводнения, сели и оползни. Местные власти заявили, что регион столкнулся с самыми разрушительными наводнениями за последние сто лет.
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