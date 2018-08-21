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AFP: в Индии число покинувших дома людей из-за наводнений превысило 1 млн
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AFP: в Индии число покинувших дома людей из-за наводнений превысило 1 млн 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
ТАСС, 21 августа. Свыше миллиона человек покинули свои дома на юге Индии и были перемещены в лагеря для беженцев из-за ливней и наводнений в штате Керала, в результате которого уже погибли 410 человек.
Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что число людей, разместившихся в пунктах временного убежища, составляет 300 тыс. человек. По данным властей, на данный момент 1,028 млн человек переселены в более чем 3,2 тыс. специальных лагерей. При этом несколько тысяч человек продолжают находиться в домах, расположенных в затопленных районах. Многие не хотят покидать свои жилища и просят доставить им воду и пропитание.
Как передает AFP, в затопленных районах вода достигает уровня 60 см от земли. Движение машин по дорогам заблокировано. Дожди продолжаются, но уже с меньшей интенсивностью, чем ранее.
Сезон дождей в Керале начался в июне, с 8 августа на штат обрушились особенно сильные ливни. Уровень воды по-прежнему растет. Несколько городов, в частности Чалакуди и Триссур, почти полностью затоплены, крупнейший аэропорт штата — Кочин — будет открыт не раньше 26 августа.
По оценкам местных властей, в этом году муссонные ливни стали самыми мощными в регионе за последние 100 лет. Сезон дождей в Индии продолжается до сентября.
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