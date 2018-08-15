Зонд NASA улетел к Солнцу. Как он переживет горячее путешествие?

Parker Solar Probe — зонд и одновременно миссия американского космического агентства , цель которого заключается в исследовании Солнца. Родители объясняют детям, что до звезды не просто невозможно долететь, но и бессмысленно — температура Солнца превышает миллион градусов по Фаренгейту. Тогда зачем NASA отправило туда зонд-смертник, и почему ученые уверены, что он не расплавится?

12 августа космическое агентство США запустило уникальную миссию на Солнце. Parker Solar Probe — 635-килограммовый зонд, который отправился в путь длиной в 150 миллионов километров, к единственной звезде нашей Солнечной системы. По пути он, возможно, увидит Венеру с невероятными температурами на поверхности и катастрофическим уровнем углекислого газа в атмосфере, а также выжженный Меркурий — самую близкую к Солнцу планету Солнечной системы.

Зонд-смертник, как прозвали его в народе, будет первым аппаратом, который войдет в атмосферу Солнца. Раньше такого никто не делал по очевидным причинам — температура в этом районе достигает 5,5 тысячи градусов по Цельсию. Миссия продлится семь лет. Аппарат должен пройти 24 раза по орбите Солнца.

Дотянуться до Солнца

В атмосфере звезды зонд выяснит, какие реакции там происходят и что именно провоцирует мощнейшие выбросы частиц, энергии и тепла, в которые буквально вылетают из Солнечной системы.

В слоях атмосферы, которые ученые прозвали солнечной короной, стоит невообразимая жара. Корона — внешняя часть атмосферы звезды, состоящая из разряженных ионизованных газов, температура которых выше, чем в других частях солнечной атмосферы.

Напрашивается вопрос: почему Parker Solar Probe не расплавится? Исследователи из NASA разложили все по полочкам.

Ученые продумали все спектры проблем, с которыми может столкнуться зонд. Аппарат соорудили таким образом, чтобы он выдержал невообразимую жару. Секрет его неуязвимости заключен в специальном щите и автономной системе, которая помогает защитить миссию от воздействия солнечного пекла. Тут возникает еще один вопрос: как зонд будет работать с частицами, если не увидит их за щитом?

На видео главный инженер Бэтси Конгдон показывает материал щита, а также просит коллегу Кертиса Уилкерсона проверить, работает ли система.

Конгдон нагревает переднюю часть до температуры в несколько сотен градусов, после чего Уилкерсон трогает голой рукой обратную сторону пластины, утверждая, что температура с той стороны комфортная.

Не только в щите «соль»

Надеяться только на легкий щит из дорогостоящих материалов при полете к Солнцу не стоит. За ним будет аппарат со всеми системами, проводами и другими элементами, которые легко разрушить. Поэтому ученым нужно было придумать и то, из чего сделать саму «кабину» космического корабля. В ней никого нет — все же мы летим на Солнце, а не на Марс.

Оболочка сделана из листов титана-циркония-молибдена. Эта жесткая смесь способна выдержать до 4260 градусов по Фаренгейту или 2349 градусов по Цельсию. Сети, через которые проходит электрическое поле, выполнены из вольфрама — этот металл может расплавиться только при температуре в 3,4 тысячи градусов по Цельсию. Он самый тугоплавкий в мире.

Чтобы большинство кабелей не расплавились задолго до приближения к Солнцу, специалисты вырастили трубы из сапфировых кристаллов, эти провода защищающие. Сами же кабели сделаны из ниобия, крайне устойчивого к большинству химических веществ.