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В ионосфере нашей планеты образовалась огромная дыра и это скажется на повышении температуры
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В ионосфере нашей планеты образовалась огромная дыра и это скажется на повышении температуры 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Наша планета страдает от действий людей, которые не думают о будущем планеты и в результате повышения температуры, растёт гигантская дыра в нашей ионосфере, об этом рассказали учёные из США. Учёные рассказали о полученных данных и согласно им, виновником выступает нагретая до больших температур стратосфера, которая оказывает воздействие на ионосферу. Пока изменения не критичны, но если ситуация не поменяется, то Земля может превратиться в настоящую сауну, добавляют учёные. Дело в том, что нарушена циркуляция воздуха и это сказывается на общей обстановке. Благодаря новому открытию учёных, они смогут более точно прогнозировать начало магнитных бурь. Но, со слов учёных, в ближайшие несколько десятков лет, температура на Земле может подняться в несколько раз, а в течении 100 лет начнут уходить первые территории под воду, из-за таяния ледников. Кроме того, это лето стало самым жарким за последние сто двадцать лет, что может свидетельствовать о надвигающейся катастрофе. Наука пока не в состоянии предотвратить данный процесс и остается только ждать худшего.
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