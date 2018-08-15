Как происходит столкновение двух планет: ученые показали модель 

Ученые НАСА смоделировали процесс столкновения двух планет. Даже в компьютерной графике катастрофа выглядит впечатляюще.
Впервые теорию о формировании Луны после столкновения небесного тела с Землей предложил в 1946 году Реджинальд Олдуорт Дейли из Гарвардского университета. Вот так, по его мнению, выглядело само столкновение:
Моделирование на видео представляет это событие более схематично: все расчеты произвел инженер НАСА Робин М. Кануп.
Просто удивительно, как наша планета вообще выдержала такой удар. На видео хорошо заметно, что будущую Землю чуть не разметало в разные стороны. Но, если следовать наиболее распространенной в научных кругах теории, это столкновение привело лишь к формированию нашего спутника, Луны.