Этот «пончик» не всем «по зубам» — выявлены необычные свойства галактики в радиодиапазоне

В ходе наблюдений за радиогалактикой NGC 6109 Астрономы из Университета Бристоля в США неожиданно для себя обнаружили у нее весьма необычную понтонную форму струи выброса материи или джета. Такая морфология джетов в радиогалактике малой мощности наблюдалась впервые. Обнаружение подробно описано в документе, опубликованном 6 августа на сайте препринтов arXiv.org.

NGC 6109 расположена на расстоянии около 400 миллионов световых лет от нас и является галактикой с малой мощностью и с головным хвостом. Наблюдения этой галактики с помощью радиотелескопа «Вестерборк-Синтез» (WSRT) четыре десятилетия назад показали, что ее радиус простирается на проецируемое расстояние около 800 000 световых лет. Последующие исследования этой галактики также показали наличие противоточного джета, расположенного напротив ее основного джета.

Последние наблюдения за NGC 6109, проведенные группой исследователей во главе с Джози Раусом, дают представление о морфологии данного противостояния струй. Наблюдательная кампания проводилась с использованием массива телескопов Карла Г. Янского (VLA) в Нью-Мексико. Ученым удалось исследовать каким образом радиогалактики с низким красным смещением взаимодействуют с внешней средой. Одним из результатов этой кампании является обнаружение понтообразной морфологии встречных джетов в NGC 6109.

«Радиолокационные наблюдения VLA этого источника показали нам неизвестный ранее компонент этого «пончика», излучаемый на противоположной стороне ядра, обратно пропорционально прямому джету», — сообщают астрономы в статье.

Согласно исследованию, радиополяриметрия наблюдений этого джета показывает сложную структуру магнитного поля этого компонента, направленную преимущественно радиально на ось струи. Кроме того, для этого компонента найдены структуры с высокой степенью вращения. Исследователи не исключили тот факт, что инфракрасное, оптическое или рентгеновское излучение может быть и вовсе не связано с этой необычной особенностью.

Кроме того, данные наблюдений свидетельствуют о взаимодействии струи и внешней среды, что может быть причиной этого необычного явления:

В своих выводах ученые предлагают гипотезу, объясняющую в результате какого именно взаимодействия «пончик» мог обрести такую форму. Они отметили, что эта морфология может быть объяснена, например, баллистической моделью прецессии.

«Это может быть связано с воздействием внешнего ветра на компонент, что приводит к тому, что он становится диффузным и возвращается назад по направлению основной струи, но отсутствие рентгеновского или оптического излучения предполагает, что плотность внешнего газа приближена к нулю» — указывается в документе.

Возникло также предположение, что траектория встречного джета нарушена из-за внешней среды:

«Простая гидродинамическая модель предполагает очень небольшой выброс для создания плотной конструкции «пончика». Наличие множества факторов с вращением к югу от галактики предполагает повышенную плотность или магнитное поле в этом регионе», — заключили авторы.

Однако ученые добавили, что необходимо дальнейшее исследование NGC 6109, которое позволит определить, какая именно из этих гипотез наиболее правдоподобна. Они подчеркнули, что оптические наблюдения и водород-альфа-визуализация, а также более низкие частоты наблюдения с высоким разрешением данной галактики помогут гораздо лучше понять механизм, лежащийо в основе морфологии необычного джета.