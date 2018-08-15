Астрономы озадачены: в космосе стало меньше галактик?

Согласно современным представлениям астрономов, более 12 миллиардов лет назад, примерно через 1 миллиард лет после Большого взрыва, газ в глубоком космосе был в основной своей массе намного более непрозрачным, относительного того, что показывают последние наблюдения. Однако до сих пор они не были уверены в причине данных изменений. Чтобы узнать, почему произошло изменение в плотности газа в космосе, астрономы использовали один из крупнейших в мире телескопов — телескоп Субару на Мауна-Кее на Гавайях, предназначенный для поиска галактик и молодых звезд в исключительно широком диапазоне космического пространства — 500 миллионов световых лет, диапазоне, который согласно прошлым данным выделялся чрезвычайной непрозрачностью газа. Исследование опубликовано в «Астрофизическом журнале».

Если бы в регионе было необычно малое количество галактик, ученые могли бы сделать вывод о том, что звездный свет не смог проникнуть, как это ожидалось, через межгалактический газ. Если бы регион обладал необычайно высоким показателем количества галактик, то это означало бы, что локация значительно охладилась за предыдущие несколько сотен миллионов лет. (Наличие нескольких галактик в регионе означало бы не только то, что эти галактики не улавливают свет, но и то, что здесь формировался еще более непрозрачный газ, поэтому свет не мог путешествовать так далеко, как ожидали астрономы).

«Это действительно редкий случай в астрономии, при котором две конкурирующие модели, обе по своему убедительные, предложили абсолютно противоположные прогнозы, и нам конкретно повезло, что была возможность их проверить», — сообщил Стивен Фурланетто, профессор астрономии Лос-Анджелеса , соавтор исследования.

Таким образом, исследователи обнаружили, что область содержит гораздо меньше галактик, чем ожидалось, что служит явным доказательством того, что свет от их звезд не смог достичь Земли. Недостаточность галактик может указывать на степень непрозрачности всего региона.

«Непрозрачность вовсе не является причиной отсутствия галактик», — отметил Фурланетто. «Скорее все совсем наоборот».

Астрономы пришли к выводу, что поскольку газ в глубоком космосе остается прозрачным за счет ультрафиолетового свечения галактик, меньшее количество близлежащих галактик может сделать его более мрачным.

В первые миллиарды лет после Большого Взрыва ультрафиолетовый свет от первых галактик заполнил Вселенную газом в глубоком космосе. Это исследование позволило астрономам сделать вывод о том, что раньше это произошло регионах с большим количеством галактик. Теперь ученые планируют продолжить изучение «пустоты» и других подобных ей областей и их влияние на первые поколения галактик, которые освещали Вселенную в течение всего раннего периода. Фурланетто подтвердил, что астрономы верят в то, что изучение взаимодействия галактик и газа в глубоком космосе расскажет больше о том, как именно сформировалась межгалактическая экосистема в этот период ранней Вселенной.