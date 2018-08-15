Разгадана полувековая загадка: ученые рассказали, как разломать спагетти пополам

Впервые на данную на загадку «длинных макарон» обратил внимание физик Ричард Фейнман в середине XX века.

Сотрудники Массачусетского технологического института соревнуются с британскими учеными по количеству затейливых исследований. Например, недавно они задались вопросом, почему спагетти невозможно разломать пополам.

Во время опытных испытаний эксперты все-таки разгадали полувековую загадку и нашли способ сделать это. По их мнению, сделанное ими открытие может стать сенсацией. По словам исследователей, разломать пополам сухие спагетти можно только в том случае, если у стержня есть специфическая деформация.

Авторы эксперимента создали специальную машину, которая скручивала спагетти различной величины и ломала их по середине. Большинство из макаронин разделились на две равные части. Ученые утверждают, что спагетти необходимо скручивать на 270 градусов, а после сгибать со скоростью три миллиметра в секунду.

Впервые на данную на загадку «длинных макарон» обратил внимание физик Ричард Фейнман в середине XX века. Он пытался придумать способ, при котором спагетти будут ломаться на две равные части.

В 2006 году ученые из Франции попытались разгадать эту загадку. Однако в итоге им была присуждена Шнобелевская премия за проведенную работу.

Итоги последнего исследования опубликованы в журнале Phys.org.

Кстати, любимые всеми макароны — практически незаменимый источник углеводов. Тарелка спагетти может зарядить энергией на весь день. Вот только нужно знать, как и какие макароны выбрать (далее…).