Ученые открыли новый вид морских коньков (ВИДЕО)

Они очень активны, а окрас позволяет им оставаться незаметными для хищников и людей.

Оказывается еще далеко не все живые существа исследованы учеными. Недавно в Японии исследователи открыли новый вид морских коньков. Их особенность в том, что они отлично маскируются среди зарослей водорослей на мелководье. Об этом сообщает агенство ScienceAlert.

Новый вид морских коньков имеет гребень из трехгранных костных выступов на спине. Пока ученые не знают его назначения, но предполагают, что он служит для привлечения партнера.

Питаются эти рыбки мелкими ракообразными. Они очень активны, а окрас позволяет им оставаться незаметными для хищников и людей.