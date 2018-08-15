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Замечена неизвестная структура на границе Солнечной системы
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Замечена неизвестная структура на границе Солнечной системы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Автоматическая межпланетная станция НАСА New Horizons зафиксировали излучение, исходящее от состоящей из атомов водорода структуры на границе Солнечной системы. Ученые считают, что это образование является «водородной стеной», однако возможны и другие источники фотонов. Об этом сообщает издание Science Alert.
Ультрафиолетовый спектрометр, установленный на борту зонда, в период 2007-2017 годов зарегистрировал спектральную линию водорода, называемую Лайман альфа. Эта линия образуется при взаимодействии частиц, испускаемых Солнцем, с атомами водорода и последующем рассеянии электромагнитных волн. По мнению ученых, наблюдение объясняется не только существованием атомов водорода в самой Солнечной системе, но и за ее пределами.
Исследователи считают, что таким источником атомов водорода, вероятно, является «водородная стена». Эта структура образуется при взаимодействии солнечного ветра с межзвездным ветром. С расстоянием от Солнца потоки ионизированных частиц ослабевают и окончательно замедляются при достижении теоретической границы — гелиопаузы. С внешней стороны гелиопаузы формируется ударная волна, где и скапливаются атомы водорода. Также возможен и другой источник, который располагается еще дальше от Земли, но для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.
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