Замечена неизвестная структура на границе Солнечной системы

Автоматическая межпланетная станция НАСА New Horizons зафиксировали излучение, исходящее от состоящей из атомов водорода структуры на границе Солнечной системы. Ученые считают, что это образование является «водородной стеной», однако возможны и другие источники фотонов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ультрафиолетовый спектрометр, установленный на борту зонда, в период 2007-2017 годов зарегистрировал спектральную линию водорода, называемую Лайман альфа. Эта линия образуется при взаимодействии частиц, испускаемых Солнцем, с атомами водорода и последующем рассеянии электромагнитных волн. По мнению ученых, наблюдение объясняется не только существованием атомов водорода в самой Солнечной системе, но и за ее пределами.

Исследователи считают, что таким источником атомов водорода, вероятно, является «водородная стена». Эта структура образуется при взаимодействии солнечного ветра с межзвездным ветром. С расстоянием от Солнца потоки ионизированных частиц ослабевают и окончательно замедляются при достижении теоретической границы — гелиопаузы. С внешней стороны гелиопаузы формируется ударная волна, где и скапливаются атомы водорода. Также возможен и другой источник, который располагается еще дальше от Земли, но для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.