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НАСА обнаружили огромную светящуюся стену на границе Солнечной системы
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НАСА обнаружили огромную светящуюся стену на границе Солнечной системы 

Don't Panic 18 августа 2018
Фото: Don't Panic
Наша Солнечная система ограждена светящейся стеной и ученые НАСА полагают, что космический аппарат New Horizons сумел снять на камеру именно ее.
Странная стена состоит из водорода и является внешней границей нашей системы. Здесь заканчивается влияние солнечного ветра: в какой-то момент мощь энергии Солнца ослабевает и теряет способность отталкивать пыль.
Это и формирует видимую границу системы. С внутренней стороны все еще видны следы солнечного ветра, но с внешней остается лишь водород и межзвездное вещество.
Конечно, это открытие моментально породило множество псевдонаучных теорий об искусственном происхождении светящейся стены. Не стоит обращать на криптозоологов внимания: границу солнечной системы видно по вполне научным причинам.
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