НАСА обнаружили огромную светящуюся стену на границе Солнечной системы

Наша Солнечная система ограждена светящейся стеной и ученые НАСА полагают, что космический аппарат New Horizons сумел снять на камеру именно ее.

Странная стена состоит из водорода и является внешней границей нашей системы. Здесь заканчивается влияние солнечного ветра: в какой-то момент мощь энергии Солнца ослабевает и теряет способность отталкивать пыль.

Это и формирует видимую границу системы. С внутренней стороны все еще видны следы солнечного ветра, но с внешней остается лишь водород и межзвездное вещество.

Конечно, это открытие моментально породило множество псевдонаучных теорий об искусственном происхождении светящейся стены. Не стоит обращать на криптозоологов внимания: границу солнечной системы видно по вполне научным причинам.