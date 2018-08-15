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Ученые обнаружили галактическую пустыню в созвездии Рыб
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Ученые обнаружили галактическую пустыню в созвездии Рыб 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Галактическая пустыня — сфера, лишённая звёзд — достигает 500 миллионов световых лет в диаметре, рассказал "ТВ Центр". По словам учёных, существование такой аномалии говорит, что материя распределена намного более неравномерно, чем считалось раньше. В этих зонах пространство расширяется быстрее, чем в других уголках Вселенной, и вырабатывается мало ультрафиолетового излучения. Астрофизики утверждают — обнаружение пустынь резко меняет представления о прозрачности Вселенной и даже о том, как рождались первые галактики.
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