Ученые обнаружили галактическую пустыню в созвездии Рыб 

Галактическая пустыня — сфера, лишённая звёзд — достигает 500 миллионов световых лет в диаметре, рассказал "ТВ Центр". По словам учёных, существование такой аномалии говорит, что материя распределена намного более неравномерно, чем считалось раньше. В этих зонах пространство расширяется быстрее, чем в других уголках Вселенной, и вырабатывается мало ультрафиолетового излучения. Астрофизики утверждают — обнаружение пустынь резко меняет представления о прозрачности Вселенной и даже о том, как рождались первые галактики.