Китайские астрономы научились наблюдать солнечное затмение из космоса

Во время полного солнечного затмения, когда Луна закрывает Солнце, учёным предоставляется исключительная возможность наблюдать солнечную корону. Однако, это явление настолько скоротечно и редко, что его крайне сложно запечатлеть с Земли.

Чтобы увеличить время и повысить точность наблюдения для изучения источника солнечных бурь учёные из Китая выступили с новаторской идеей — наблюдать полное солнечное затмение из космоса, закрыв Солнце Землёй, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

Для этого они планируют залететь в тень Земли. По словам одного из исследователей Национального космического центра Академии наук КНР, корона представляет собой оболочку из разрежённых газов, формирующую внешние слои атмосферы Солнца. Она разогревается до миллиона градусов Цельсия и часто создаёт солнечные бури, повреждающие спутники, навигационные и коммуникационные системы.

Корону с Земли чрезвычайно сложно, её яркость более чем в миллион раз меньше яркости солнечного диска. Поэтому её можно наблюдать лишь во время полного солнечного затмения. Однако это — редкое явление, которое длится всего несколько минут. Иногда наилучший вид на затмение открывается с океана, либо погодные условия не позволяют наблюдать его.

Изобретенный учеными специальный инструмент для наблюдения короны — коронограф — легко подвержен влиянию таких факторов, как рассеянное световое излучение, виньетирование и атмосферное рассеяние.

Группа китайских учёных убеждена, что можно видеть Луну между Солнцем и Землей во время полного солнечного затмения. Для этого они рассчитали, что идеальное место для размещения телескопа находится недалеко от второй точки Лагранжа в солнечно-земной системе, то есть на расстоянии порядка 1,4 млн км от Земли.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай близок к созданию космического аппарата для продления срока службы спутников.

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