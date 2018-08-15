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Ученые впервые напечатали плаценту на 3D-принтере
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Ученые впервые напечатали плаценту на 3D-принтере 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
В лаборатории Венского технического университета создали точную копию плаценты.
Ученые из Венского технического университета в лабораторных условиях воссоздали с помощью 3D-принтера человеческую плаценту. По словам исследователей, она полностью функционирует. С ее помощью планируется изучение процессов обмена веществами между будущей матерью и плодом, а также механизмов работы биологических мембран. Кроме этого ученые будут изучать влияние заболеваний матери на ребенка, — пишет портал TechFusion, ссылаясь на сайт вуза.
Плацента во время беременности выполняет одну из важнейших задач для плода: она помогает обеспечить ребенка полезными веществами, но в то же время блокирует другие элементы. До сегодняшнего дня исследователи не могли выяснить, от чего зависит ее проницаемость. Вероятно, искусственная плацента поможет ответить на этот вопрос. Созданная модель сделана из гидрогеля с тонкими структурами, которые имитирую поверхность плаценты с небольшими изогнутыми ворсинками. После отвердевания мембраны 3D-разработку заселили клетками плаценты.
Фото: shutterstock.com
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