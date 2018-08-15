Ещё
Ученые предсказали повышение температуры в последующие пять лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые предсказали повышение температуры в последующие пять лет 

Naked-Science.ru 3 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Согласно статистике NASA, 2016 год все еще остается самым теплым за последнее столетие. Однако группа исследователей из Национального центра научных исследований Франции и Саутгемптонского университета (Великобритания) предположили, что последующие пять лет могут оказаться еще жарче. Их работа опубликована в журнале Nature Communications.
По словам авторов, помимо антропогенных факторов изменения климата, существуют еще и внутренние, такие как колебание океана, извержения вулканов и другие. Начиная с 1998 года они способствовали общему понижению температуры, вызвав так называемый перерыв в наступательном потеплении. В последующие же пять лет эти факторы, наоборот, приведут к повышению температуры.
Ученые составили десять моделей развития климата, используя данные проекта CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project phase 5) до 2017 года. Модели показали, что вероятность повышения температуры в 2018-м на 58 процентов выше, чем предсказывалось до этого. Также они спрогнозировали 400-процентную вероятность «событий, связанных с повышением температуры поверхности океана» до 2022 года.
Прогноз температуры на один год, два года и пять лет / Nature Communications
Климатолог из Колумбийского университета Гэвин Шмидт (Gavin Schmidt) так высказался по поводу исследования:
«Давайте будем честны, 58 процентов вероятности того, что в 2018 году температура будет на 0,02 градуса Цельсия больше, чем необходимо, не так уж и важно. «Перерыв» вызывал вопросы, потому что противоречил основной тенденции, но пара лет, слегка повышающая градус, этого не делает. Мы всегда подчеркивали, что куда важнее долгосрочные перспективы».
Напомним, этим летом температура поверхности океана достигла максимума за столетие. Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего собрали образцы с Мемориального пирса Эллен Браунинг. Показатель, который зафиксировали исследователи сейчас, оказался самым высоким за все время контроля с 1916 года.
Naked-Science.ru: последние новости
NASA не нашло марсоход Opportunity после пыльной бури NASA обнаружило огромную сияющую «водородную стену» на краю Солнечной системы Переохлажденную воду сохранили жидкой в течение ста дней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в московском метро попало на видео8
До конца света остались сутки197
У Крымского моста появилась новая проблема200
Как и почему Ту-22М3 был сбит в Грузии?13
Российская актриса оправдалась за шесть абортов18
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика Статьи
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
07:19
У Крымского моста появилась новая проблема
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение