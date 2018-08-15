Ученые предсказали повышение температуры в последующие пять лет

Согласно статистике NASA , 2016 год все еще остается самым теплым за последнее столетие. Однако группа исследователей из Национального центра научных исследований Франции и Саутгемптонского университета ( Великобритания ) предположили, что последующие пять лет могут оказаться еще жарче. Их работа опубликована в журнале Nature Communications.

По словам авторов, помимо антропогенных факторов изменения климата, существуют еще и внутренние, такие как колебание океана, извержения вулканов и другие. Начиная с 1998 года они способствовали общему понижению температуры, вызвав так называемый перерыв в наступательном потеплении. В последующие же пять лет эти факторы, наоборот, приведут к повышению температуры.

Ученые составили десять моделей развития климата, используя данные проекта CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project phase 5) до 2017 года. Модели показали, что вероятность повышения температуры в 2018-м на 58 процентов выше, чем предсказывалось до этого. Также они спрогнозировали 400-процентную вероятность «событий, связанных с повышением температуры поверхности океана» до 2022 года.

Прогноз температуры на один год, два года и пять лет / Nature Communications

Климатолог из Колумбийского университета Гэвин Шмидт (Gavin Schmidt) так высказался по поводу исследования:

«Давайте будем честны, 58 процентов вероятности того, что в 2018 году температура будет на 0,02 градуса Цельсия больше, чем необходимо, не так уж и важно. «Перерыв» вызывал вопросы, потому что противоречил основной тенденции, но пара лет, слегка повышающая градус, этого не делает. Мы всегда подчеркивали, что куда важнее долгосрочные перспективы».

Напомним, этим летом температура поверхности океана достигла максимума за столетие. Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего собрали образцы с Мемориального пирса Эллен Браунинг. Показатель, который зафиксировали исследователи сейчас, оказался самым высоким за все время контроля с 1916 года.