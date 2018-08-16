Польза и вред детских колясок: как выбрать правильное средство передвижения для малыша?

Ученые из Университета Суррея в Великобритании доказали, что дети, лежащие в колясках, вдыхают больше токсичных веществ из воздуха, так как находятся ближе к земле и выхлопным трубам автомобилей. Загрязненная атмосфера может нанести вред здоровью малышей.

Максимальное количество загрязняющих частиц скапливается на высоте одного метра над землей, а значит, дети, находящие в коляске, вдыхают на 60% больше вредных веществ, включая тяжелые металлы, чем взрослые. Конечно, такая прогулка на «свежем» воздухе не принесет пользы. Но отказываться от выхода из дома нельзя. Надо знать, где гулять, считает наш эксперт — врач-педиатр Елена Морозова

— Прогулки на свежем воздухе необходимы, ведь во время них организм насыщается кислородом. Обменные процессы активизируются, а значит, улучшается пищеварение и скорее происходит избавление от ненужных, а иногда и токсичных продуктов. Кроме того, лучи солнца — отличная профилактика анемии и рахита. Даже зимнее солнышко полезно, так как ультрафиолетовые лучи, касающиеся кожи, помогают организму выработать витамин D. Гулять, конечно, необходимо в сквере, парке, лесополосе, среди деревьев, чтобы воздух действительно был свежим. При таких условиях слизистые оболочки верхних дыхательных путей смогут очиститься от домашней пыли, которая нарушает работу желез, что может повлиять на иммунитет. Пыль — очень мощный аллерген, где живут микроскопические клещи, поэтому от скоплений пыли необходимо избавляться. Не стоит забывать, что, надышавшись на прогулке, малыш будет хорошо есть и крепко спать. Так что гуляйте на здоровье, но в парке. А проходя вдоль проезжей части, накрывайте коляску специальными накидками.

Что касается коляски, то я выбирала ее не по цвету или степени красоты, а по ортопедическим свойствам — высокую, с хорошим матрасиком, чтобы ребенку было лежать удобно и комфортно. Есть такие коляски-трансформеры «три в одном». Мне кажется, это подходящий вариант для тех, кто не может купить дорогую. Но я считаю, что нельзя экономить на покупке коляски, ведь в первые месяцы жизни формируется скелет малыша. И за этим нужно следить очень внимательно.