Берегитесь мамы: названа опасность детских колясок

Исследование провели сотрудники Университета Суррея в Великобритании

Младенцы, которые лежат в детских колясках, вдыхают больше токсичных веществ из воздуха, потому что находятся ближе к земле и выхлопным трубам автомобилей. Об этом заявили сотрудники Университета Суррея в Великобритании.

Ученые утверждают, что загрязненная атмосфера, особенно в мегаполисах, может причинить больше вреда детям, чем взрослым. Эксперты объясняют это тем, что организмы малышей только развиваются, а у взрослых уже способны противостоять многим неблагоприятным экологическим воздействиям.

По мнению экспертов, защитить детей от плохих последствий можно, если не ходить около оживленных трасс, а также использовать накидки. Ученые выяснили, что в коляске малыши находятся на высоте 0,5-0,8 метра над землей. А максимальное число загрязняющих частиц скапливается на высоте одного метра. В результате, младенцы могут вдыхать на 60 процентов больше вредных веществ, чем родители, которые находятся рядом. Таким образом, наносится вред иммунной системе малышей, что может повлиять на развитие мозга.

Специалисты выяснили, что самыми опасными являются прогулки у обочин дорог, светофоров и остановок общественного транспорта. Итоги исследования были опубликованы в журнале Environment International journal.

Между тем американская компания разработала защитное белье для пап от неожиданных атак малышей (подробнее…).