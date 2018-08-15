Ещё
Берегитесь мамы: названа опасность детских колясок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Берегитесь мамы: названа опасность детских колясок 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследование провели сотрудники Университета Суррея в Великобритании.
Младенцы, которые лежат в детских колясках, вдыхают больше токсичных веществ из воздуха, потому что находятся ближе к земле и выхлопным трубам автомобилей. Об этом заявили сотрудники Университета Суррея в Великобритании.
Ученые утверждают, что загрязненная атмосфера, особенно в мегаполисах, может причинить больше вреда детям, чем взрослым. Эксперты объясняют это тем, что организмы малышей только развиваются, а у взрослых уже способны противостоять многим неблагоприятным экологическим воздействиям.
По мнению экспертов, защитить детей от плохих последствий можно, если не ходить около оживленных трасс, а также использовать накидки. Ученые выяснили, что в коляске малыши находятся на высоте 0,5-0,8 метра над землей. А максимальное число загрязняющих частиц скапливается на высоте одного метра. В результате, младенцы могут вдыхать на 60 процентов больше вредных веществ, чем родители, которые находятся рядом. Таким образом, наносится вред иммунной системе малышей, что может повлиять на развитие мозга.
Специалисты выяснили, что самыми опасными являются прогулки у обочин дорог, светофоров и остановок общественного транспорта. Итоги исследования были опубликованы в журнале Environment International journal.
Между тем американская компания разработала защитное белье для пап от неожиданных атак малышей (подробнее…).
Вечерняя Москва: последние новости
США обеспокоило «ненормальное» поведение российского спутника-инспектора‍ NASA потеряло марсоход из-за пыльной бури Ученые нашли на орбите Земли мини-луну
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
До конца света остались сутки200
ЧП в московском метро попало на видео9
У Крымского моста появилась новая проблема195
Как и почему Ту-22М3 был сбит в Грузии?14
Российская актриса оправдалась за шесть абортов18
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика Статьи
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
07:19
У Крымского моста появилась новая проблема
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение