Якутские археологи нашли самую северную стоянку древнего человека

Ученые нашли в Якутии на острове Столбовой стоянку древнего человека времен палеолита, которая оказалась самой северной из обнаруженных на сегодняшний день. Об этом сообщил «Интерфакс».

Глава отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберт Протопопов уточнил, что самая северная стоянка древнего человека обнаружена на острове Жохова, «но она относится к периоду мезолита». Якутскому археологу удалось обнаружить самую северную стоянку древнего человека, относящуюся по времени к палеолиту.

«Остров Столбовой — место само по себе значимое, вокруг — сотни километров плоской тундростепи. Во времена Берингии такое место не могло пройти мимо внимания древнего человека», — сообщил инициатор научной экспедиции на остров Столбовой Томас Симокайтис.

Исследователи хотели найти на острове Столбовой артефакты Дюктайской культуры, а обнаружили «гигантскую стоянку того периода, что и не рассчитывали найти».

Оказалось, что поверхность мыса на 30-40 сантиметров почти полностью состоит из артефактов. Теперь ученым предстоит изучить найденные образцы.