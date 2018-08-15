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Мафусаил: тайна самой древней планеты
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Мафусаил: тайна самой древней планеты 

Trendymen 27 минут назад
Фото: Trendymen
Представьте себе человека, живущего с самого начала времен. Планета Мафусаил — то же самое для космоса: она сформировалась 13 миллиардов лет назад и ее открытие перевернуло современную астрономию с ног на голову.
Мафусаил вращается в созвездии Скорпиона. Расстояние до Земли — 12 400 световых лет и это экзопланета. Вроде бы ничего особенного? Да нет, необычно в этой планете все, начиная с возраста.
Большой Взрыв, сформировавший всю нашу Вселенную, произошел 14 миллиардов лет назад. Спустя всего миллиард лет (мелочь по масштабам космоса) появился Мафусаил — но никаких тяжелых элементов в первом поколении звезд не было. То есть, планета просто не могла сформироваться, для этого не было материалов.
Специалисты НАСА считают Мафусаил исключением из правил. Для появления такой планеты должны были сойтись множество факторов. В первую очередь, надо иметь ввиду место расположения необычной планеты: это шаровое скопление М4, состоящее из древнейших звезд Вселенной.
Сам факт существования настолько древней планеты говорит о том, что мы практически ничего не знаем о Вселенной. Логичные теории рассыпаются в прах при появлении новых данных. Судя по всему, человечеству придется еще долгие тысячелетия открывать тайны звездного неба.
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