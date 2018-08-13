В Якутии обнаружили тушу ископаемого жеребенка и скелет мамонта

Группа ученых в ходе палеонтологической экспедиции в Верхоянском районе Якутии нашла останки древних животных — тушу жеребенка ископаемой лошади и скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью.

В составе группы исследователей сотрудники НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского Университета Киндай и компании Fuji TV, отмечают в пресс-службе СВФУ.

Сохранившиеся, благодаря вечной мерзлоте, останки детеныша лошади ученые обнаружили в Батагайском термокарстовом котловане.

— Животному было примерно 3 месяца. Ценность находки в том, что известны погребенные слои, откуда вытаивал жеребенок, значит можно изучать среду обитания в которой он существовал, — пояснил заведующий Музея мамонта СВФУ Семен Григорьев

Туша практически не повреждена, сохранились шерстный покров темно-коричневого цвета, грива, хвост и внутренние органы. Специалисты предполагают, что жеребенок жил примерно 30-40 тысяч лет назад.

— Эта первая в мире находка ископаемой лошади подобной сохранности и такого юного возраста, — добавил заведующий музея.

Ранее ученым попадались только взрослые представители вида. Так в 2009 году в котловине местные жители нашли останки ленской лошади.

Скелет мамонта экспедиция обнаружила позже, переместившись на следующую точку исследований — «кладбище мамонтов» Юнюген в 220 километрах вниз по реке Яна.