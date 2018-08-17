В Дагестане выберут лучшего молодого ученого года

Дагестане выберут лучшего молодого ученого годаРеспубликанский конкурс «Лучший молодой ученый 2018 года» пройдет в Махачкале с 5 сентября по 5 октября. Основная задача данного конкурса— выявить молодых ученых, занимающихся исследовательской деятельностью. Организаторами конкурса выступают Минобрнауки РД, ДГУ и Дагестанский научный центр РАН В конкурс включены естественные, гуманитарные и общественные науки. Все направления состоят из трех номинаций: молодой доктор наук (возраст — до 40 лет), молодой кандидат наук (до 35 лет), молодой аспирант (до 30 лет).

Для принятия участия в конкурсе необходимы следующие документы: список научных работ, тезисы конкурсной работы для публикации, анкета участника, сопроводительное письмо организации, где проводили 1 тур и отзыв научного руководителя.

Также этот список должен быть подписан и заверен по месту работы. Всю необходимую информацию можно найти на сайте министерства образования и науки Дагестана.