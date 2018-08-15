Ещё
В Кремле знают о просьбе ученых освободить из СИЗО сотрудника ЦНИИмаш
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле знают о просьбе ученых освободить из СИЗО сотрудника ЦНИИмаш 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Кремле знают из СМИ об обращении Санкт-Петербургского союза ученых к президенту РФ с просьбой вмешаться в ситуацию с сотрудником ЦНИИмаш, 74-летний Виктор Кудрявцев обвиняется в госизмене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мне неизвестно о том, что официально такое письмо входило. Но из сообщений СМИ, действительно, мы узнали о том, что такое обращение было сделано. Но как, по каким каналам, я вам сказать не могу, не располагаю такой информацией», — сказал Песков журналистам.
По данным СМИ, в письме отмечалось, что 74-летний ученый содержится в СИЗО в условиях, которые «угрожают его здоровью и даже жизни». Он пожилой ученый, недавно перенес инфаркт, болеет сахарным диабетом и пребывание в СИЗО плохо сказывается на его состоянии. Санкт-Петербургского союза ученых призывает президента по гуманитарным соображениям проверить обоснованность обвинения и ареста ученого и в интересах сохранения его здоровья добиться назначения ему до судебного разбирательства меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
BFM.RU: последние новости
Ученые: рыбья молодь приспособилась к Крымскому мосту СМИ: «Волшебный куб» из Китая взломает Telegram для СКР за 9 минут НАСА запустило зонд к Солнцу
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
До конца света остались сутки200
ЧП в московском метро попало на видео9
У Крымского моста появилась новая проблема195
Как и почему Ту-22М3 был сбит в Грузии?14
Российская актриса оправдалась за шесть абортов18
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика Статьи
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение