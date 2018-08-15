В Кремле знают о просьбе ученых освободить из СИЗО сотрудника ЦНИИмаш

«Мне неизвестно о том, что официально такое письмо входило. Но из сообщений СМИ, действительно, мы узнали о том, что такое обращение было сделано. Но как, по каким каналам, я вам сказать не могу, не располагаю такой информацией», — сказал Песков журналистам.