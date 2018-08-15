В Кремле знают о просьбе ученых освободить из СИЗО сотрудника ЦНИИмаш 

В Кремле знают из СМИ об обращении Санкт-Петербургского союза ученых к президенту РФ с просьбой вмешаться в ситуацию с сотрудником ЦНИИмаш, 74-летний Виктор Кудрявцев обвиняется в госизмене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мне неизвестно о том, что официально такое письмо входило. Но из сообщений СМИ, действительно, мы узнали о том, что такое обращение было сделано. Но как, по каким каналам, я вам сказать не могу, не располагаю такой информацией», — сказал Песков журналистам.
По данным СМИ, в письме отмечалось, что 74-летний ученый содержится в СИЗО в условиях, которые «угрожают его здоровью и даже жизни». Он пожилой ученый, недавно перенес инфаркт, болеет сахарным диабетом и пребывание в СИЗО плохо сказывается на его состоянии. Санкт-Петербургского союза ученых призывает президента по гуманитарным соображениям проверить обоснованность обвинения и ареста ученого и в интересах сохранения его здоровья добиться назначения ему до судебного разбирательства меры пресечения, не связанной с лишением свободы.