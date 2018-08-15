Тень Крымского моста облюбовали стаи рыбы

Акваторию под пролетами Крымского моста облюбовали стаи рыбы, мигрирующие из Азовского моря в более теплое Черное. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост», ссыласяь на наблюдения ученых.

Мониторинг сезонной миграции рыб показал, что сейчас через Керченский пролив плывет в Черное море молодая хамса, а ближе к осени за нею потянутся и более взрослые особи.

Мигрирующие косяки рыбы свободно проходят между опорами Крымского моста. От Тамани до Керчи — это 595 конструкций с шагом до 63 метров, за исключением двух фарватерных опор: между ними 227 метров.

Констрируировавшие сооружение инженеры объясняют, что проект моста разрабатывался с учетом характерной для акватории массовой миграции кефали, ставриды, хамсы и других видов рыб в определенные периоды года. И косяки рыбы свободно проходят между опорами моста — 595 конструкциями с шагом до 63 метров.

— Опоры Крымского моста привлекают стаи молоди, где она в тени прячется от хищников, в первую очередь — чаек и бакланов, — считает руководитель управления океанографии и природоохранных исследований АзНИИРХ Тимофей Барабашин. — Мост здесь выполняет своего рода защитную функцию, пусть и в локальных масштабах. Мальки уходят от погони от погони — они прячутся в тени автодорожных и железнодорожных опор и пролетных строений.

Стаи хамсы — только одно из звеньев пищевой цепочки. Ведь за ней следуют морские и пернатые хищники, в том числе дельфины, рыба луфарь, а также чайки и бакланы. Весной 2018 года во время очередного мониторинга ученые насчитали вблизи Крымского моста до 600 дельфинов.