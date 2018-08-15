Экспедиция нашла сооружения японской армии времен Второй мировой войны на острове Мату

Камчатские ученые в ходе экспедиции на острове Матуа обнаружили 17 сооружений, оставленных японской армией во время Второй мировой войны. Среди них ДОТы, артиллерийская позиция и водно-распределительная станция, сообщила ТАСС научный руководитель экспедиции Ирина Витер.

«Несмотря на то, что мы изучаем этот остров много лет, каждый год его исследование приносит ученым новые находки. В этот раз мы обнаружили сразу 17 новый сооружений. Среди них несколько ДОТов, артиллерийская позиция, штольня и водно-распределительная станция. Больше всего найденных сооружений располагается в бухте Айну», — сказала Витер.

Также ученые в этот раз провели обследование сопки Круглой, которая использовалась императорской армией в оборонительных целях. На ней располагается несколько ДОТов и наблюдательный пункт, с вершины сопки внутрь ведут вентиляционные отверстия. Ученые обнаружили выход из сопки, однако, чтобы полностью раскопать его, необходима тяжелая техника.

«Исходя из воспоминаний японского командования, Матуа был стратегическим пунктом, на усиление которого было потрачено немало средств, он буквально перерыт изнутри. Все сооружения на нем очень прочные, долговременные и, судя по всему, основные секреты острова хранятся именно под землей, в том числе и артиллерия японской армии. Чтобы открыть их, нам нужна помощь государства», — добавила Витер.

Камчатско-курильские экспедиции на остров Матуа начались в 2003 году. Каждый год ученые изучают заброшенную японскую военную базу времен Второй мировой войны. За это время были обнаружены подземные коммуникации японских военных, фортификационные сооружения, а также две археологические стоянки. Небольшие находки, например, посуду, ученые забирают с собой в Петропавловск-Камчатский , а затем передают в музеи, крупные находки, например, японский асфальтоукладчик 20-х годов прошлого века, вывозят военные.