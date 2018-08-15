Астрономы объяснили неравномерную прозрачность молодой Вселенной

На звезды приходится лишь небольшая доля общего вещества Вселенной; в облаках межгалактического газа ее в разы больше. Это вещество почти прозрачно, поскольку ионизировано под действием ультрафиолета, который излучают те же звезды. Однако миллиарды лет назад, когда газ еще не был ионизирован, он образовывал обширные области разной степени прозрачности. Различия между ними указывают на неоднородность ранней Вселенной, о чем американские астрономы пишут в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

«Сегодня мы живем в практически однородной Вселенной. Куда бы мы ни взглянули, увидим приблизительно одно и то же количество галактик и одинаковые свойства межгалактического газа, — говорит Джордж Бекер (George Becker), один из авторов новой работы. — Однако на ранних этапах газ различался от одной области к другой».

Бекер и его коллеги использовали работающий в Гавайях телескоп Subaru, рассмотрев удаленную на расстояние около 12,5 миллиарда световых лет область молодой Вселенной, заполненную непрозрачным веществом. Теоретически можно было бы ожидать, что здесь находятся особенно плотные скопления материи, однако учёные обнаружили ровно противоположное: регион содержал намного меньше среднего количества галактик. Нехватка ультрафиолета и, как следствие, медленная скорость ионизации не позволяла этой области стать прозрачной.

Сегодня эти различия играют мало роли: за миллиарды лет Вселенная уже заполнилась излучением. Даже если галактик поблизости недостаточно, межзвездное вещество будет ионизироваться ультрафиолетом, который прилетает от весьма далеких источников. Однако в молодой Вселенной его было еще недостаточно, и ионизация (а значит, и прозрачность) межзвездных облаков зависела от присутствия галактик в их непосредственном окружении.