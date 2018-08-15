Ещё
Астрономы объяснили неравномерную прозрачность молодой Вселенной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астрономы объяснили неравномерную прозрачность молодой Вселенной 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
На звезды приходится лишь небольшая доля общего вещества Вселенной; в облаках межгалактического газа ее в разы больше. Это вещество почти прозрачно, поскольку ионизировано под действием ультрафиолета, который излучают те же звезды. Однако миллиарды лет назад, когда газ еще не был ионизирован, он образовывал обширные области разной степени прозрачности. Различия между ними указывают на неоднородность ранней Вселенной, о чем американские астрономы пишут в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.
«Сегодня мы живем в практически однородной Вселенной. Куда бы мы ни взглянули, увидим приблизительно одно и то же количество галактик и одинаковые свойства межгалактического газа, — говорит Джордж Бекер (George Becker), один из авторов новой работы. — Однако на ранних этапах газ различался от одной области к другой».
Бекер и его коллеги использовали работающий в Гавайях телескоп Subaru, рассмотрев удаленную на расстояние около 12,5 миллиарда световых лет область молодой Вселенной, заполненную непрозрачным веществом. Теоретически можно было бы ожидать, что здесь находятся особенно плотные скопления материи, однако учёные обнаружили ровно противоположное: регион содержал намного меньше среднего количества галактик. Нехватка ультрафиолета и, как следствие, медленная скорость ионизации не позволяла этой области стать прозрачной.
Сегодня эти различия играют мало роли: за миллиарды лет Вселенная уже заполнилась излучением. Даже если галактик поблизости недостаточно, межзвездное вещество будет ионизироваться ультрафиолетом, который прилетает от весьма далеких источников. Однако в молодой Вселенной его было еще недостаточно, и ионизация (а значит, и прозрачность) межзвездных облаков зависела от присутствия галактик в их непосредственном окружении.
Naked-Science.ru: последние новости
NASA не нашло марсоход Opportunity после пыльной бури Птерозавр-пеликан был самым большим летающим животным позднего триаса Бледное свечение между галактиками может быть признаком темной материи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался актер из «Каменской»7
Эрдоган нанес новый удар по Трампу227
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке18
Следователь назвал причастных к убийству Листьева35
Названа причина смерти Успенского6
Видео
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
03:26
Названа причина смерти Успенского
Общество
05:51
Следователь назвал причастных к убийству Листьева
Происшествия
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение