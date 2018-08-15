В Перми разработают строительный материал для космоса 

Ученые Пермского классического университета разрабатывают самораспаковывающиеся оболочки для крупногабаритных конструкций, которые отвердевают прямо в космосе. С их помощью космонавты смогут управлять сборкой различных элементов орбитальной станции нажатием одной кнопки.
— В основе оболочки — препрег, ткань из углеродного волокна, которая пропитывается эпоксид-полимерами, — пояснил один из разработчиков инновационного материала, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики ПГНИУ Сергей Русаков. — В открытом космосе ткань отвердевает и превращается в устойчивую жесткую конструкцию.
Для экспериментального подтверждения разработки исследовательская группа проверяет небольшие опытные образцы материала в специальных вакуумных камерах, где создается атмосфера открытого космоса.
Исследуется и влияние на свойства нового материала космического излучения. С этой целью в 2014-2016 годах ученые совершили шесть стратосферных запусков опытных образцов на высоту 35 километров. Это уникальный опыт для российского научного сообщества — до этого подобные запуски удалось сделать только единожды в Австралии, сотрудникам университета Сиднея, в партнерстве с которыми сегодня идет реализация российского проекта.