В Перми разработают строительный материал для космоса

Ученые Пермского классического университета разрабатывают самораспаковывающиеся оболочки для крупногабаритных конструкций, которые отвердевают прямо в космосе. С их помощью космонавты смогут управлять сборкой различных элементов орбитальной станции нажатием одной кнопки.

— В основе оболочки — препрег, ткань из углеродного волокна, которая пропитывается эпоксид-полимерами, — пояснил один из разработчиков инновационного материала, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики ПГНИУ Сергей Русаков . — В открытом космосе ткань отвердевает и превращается в устойчивую жесткую конструкцию.

Для экспериментального подтверждения разработки исследовательская группа проверяет небольшие опытные образцы материала в специальных вакуумных камерах, где создается атмосфера открытого космоса.