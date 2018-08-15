В Перми разрабатывают космические оболочки нового поколения

Пермские учёные разрабатывают самораспаковывающиеся оболочки для крупногабаритных конструкций. Оболочки из углеродного волокна будут менять структуру и отвердевать уже в космосе.

Как сообщили в пресс-службе ПГНИУ, сотрудники университета ведут разработку самораспаковывающихся оболочек для модулей космических станций. Планируется, что их будут использовать для вывода на орбиту крупногабаритных конструкций и модулей. Потребность в таком изобретении есть. На космический станциях бывают нужны технические помещения (для лабораторных отсеков, хранения вещей, сбора мусора). Так как грузоподьёмность транспортных ракет и объёмы их грузовых отсеков ограничены, то такие технические отсеки на орбиту запускают отдельными модулями. Затем, уже на орбите, они стыкуются с международной космической станцией.

Пермские учёные предлагают для транспортировки таких отсеков использовать пневматические или надувные конструкции. По задумке они должны распаковываться уже в космосе. Материал для конструкции представляет из себя препрег — ткань из углеводородного волокна, пропитанную эпоксид-полимерами. После выхода в космос ткань будет менять свою структуру и отвердевать, приобретая жёсткость.

«Экипаж корабля может не участвовать в сборке, так как раскрываются они автоматически. Оболочки компактны и удобны для транспортировки», — рассказал один из руководителей проекта, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики Сергей Русаков

Сейчас разработка находится на научно-исследовательском и опытно-конструкторском этапе, в том числе оболочку испытывают в вакуумной камере. По сообщению авторов проекта, к ней уже проявляют коммерческий интерес. В ближайшее время разработчики планируют запатентовать изобретение.