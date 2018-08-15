Ученые из ТГУ зафиксировали уменьшение количества горбуши на юге Сахалина

Сибирские исследователи изучили ихтиофауну сахалинского залива Анива и обнаружили сокращение промысловой горбуши из-за трансформации климата. При этом появляются теплолюбивые виды. Об этом сообщил сайт ТГУ.

Оказалось, что в прибрежных водах острова встречается почти 280 видов рыб, это вдвое больше, чем считалось.

По словам ученого Биологического института (БИ) ТГУ Юрия Дылдина, «установление видового разнообразия в заливе необходимо и для ведения экологических наблюдений». Мониторинг акватории залива позволит выявить, какие виды нуждаются в охране.

Анализ ихтиофауны залива Анива ученые из Томска проводили вместе с исследователями из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО), Карлова университета ( Чехия ) и Сахалинского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Подобное масштабное исследование акватории залива Анивы проводилось впервые.