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Ученые из ТГУ зафиксировали уменьшение количества горбуши на юге Сахалина
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Ученые из ТГУ зафиксировали уменьшение количества горбуши на юге Сахалина 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сибирские исследователи изучили ихтиофауну сахалинского залива Анива и обнаружили сокращение промысловой горбуши из-за трансформации климата. При этом появляются теплолюбивые виды. Об этом сообщил сайт ТГУ.
Оказалось, что в прибрежных водах острова встречается почти 280 видов рыб, это вдвое больше, чем считалось.
По словам ученого Биологического института (БИ) ТГУ Юрия Дылдина, «установление видового разнообразия в заливе необходимо и для ведения экологических наблюдений». Мониторинг акватории залива позволит выявить, какие виды нуждаются в охране.
Анализ ихтиофауны залива Анива ученые из Томска проводили вместе с исследователями из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО), Карлова университета (Чехия) и Сахалинского филиала ФГБУ «Главрыбвод».
Подобное масштабное исследование акватории залива Анивы проводилось впервые.
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