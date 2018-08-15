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Индия собирается к 2022 году самостоятельно отправить человека в космос
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Индия собирается к 2022 году самостоятельно отправить человека в космос 

Говорит Москва 19 минут назад
Ранее сообщалось, что Индийская организация космических исследований работает над подготовкой отправки в космос собственного корабля с национальным экипажем.
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