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Ученые спрогнозировали рекордную жару на ближайшие пять лет
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Ученые спрогнозировали рекордную жару на ближайшие пять лет 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Группа климатологов в своей статье, опубликованной во вторник в журнале Nature Communications, спрогнозировала аномальную жару и теплые зимы на Земле на ближайшие пять лет.
При этом, по мнению специалистов, для температур моря этот тренд будет еще более длительным.
В среднем температуры будут выше нормы примерно на 0,1 градуса Кельвина. Ученые ожидают, что это заметно повысит частоту засух, волн жары и других погодных аномалий, связанных с глобальным потеплением.
Климатологи считают, что аномальная жара будет практически неизбежной: в 2018 и 2019-2020 гг. вероятность ее возникновения превышает 64 и 58% соответственно.
По их мнению, ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя есть шанс в 69%, что вода в Мировом океане будет оставаться перегретой на протяжении более длительного времени.
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