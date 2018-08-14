Ученые обнаружили в Земле квадриллионы тонн алмазов

Казалось бы, срочно туда должны ринуться искатели приключений в поисках несметных богатств. Но алмазной лихорадки мы вряд ли дождемся, во всяком случае в обозримое время. Причина в специфике этого «клада».

Он был обнаружен с помощью звуковых волн, возникающих при землетрясениях или извержениях вулканов. Эти волны с разной скоростью проходят через различные типы горных пород.

Полученная картина и позволяет ученым понять, что находится на больших глубинах в недрах планеты. Кстати, никакими иными способами подобной информации с таких глубин не добудешь.

Особо геологов интересуют так называемые кратоны, которые считаются самыми старыми и наиболее неподвижными участками планеты. Они похожи на перевернутые горы, простираются на глубину до 320 километров. Примерно представляя их состав, американские геологи предположили, что звуковые волны будут распространяться в них с довольно высокой скоростью. Но «аксакалы» удивили. Изучив данные геологической службы США и других организаций, ученые обнаружили, что реальная скорость волн в кратонах оказалась намного выше!

Почему? Что же есть такого в этих горных породах, обеспечивающее столь высокую скорость? Ученые на компьютере смоделировали самые разные варианты горных пород, и оказалось, что только в единственном случае можно получить такую же скорость: в кратонах должно быть около 1-2 процентов алмазов. Вроде бы мизер, но с учетом огромного объема этих «перевернутых гор» получается, что запасы драгоценных камней просто фантастические. Науке осталось придумать, как до них добраться.