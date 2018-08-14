Ещё
Ученые обнаружили в Земле квадриллионы тонн алмазов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые обнаружили в Земле квадриллионы тонн алмазов 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Казалось бы, срочно туда должны ринуться искатели приключений в поисках несметных богатств. Но алмазной лихорадки мы вряд ли дождемся, во всяком случае в обозримое время. Причина в специфике этого «клада».
Он был обнаружен с помощью звуковых волн, возникающих при землетрясениях или извержениях вулканов. Эти волны с разной скоростью проходят через различные типы горных пород.
Полученная картина и позволяет ученым понять, что находится на больших глубинах в недрах планеты. Кстати, никакими иными способами подобной информации с таких глубин не добудешь.
Особо геологов интересуют так называемые кратоны, которые считаются самыми старыми и наиболее неподвижными участками планеты. Они похожи на перевернутые горы, простираются на глубину до 320 километров. Примерно представляя их состав, американские геологи предположили, что звуковые волны будут распространяться в них с довольно высокой скоростью. Но «аксакалы» удивили. Изучив данные геологической службы США и других организаций, ученые обнаружили, что реальная скорость волн в кратонах оказалась намного выше!
Почему? Что же есть такого в этих горных породах, обеспечивающее столь высокую скорость? Ученые на компьютере смоделировали самые разные варианты горных пород, и оказалось, что только в единственном случае можно получить такую же скорость: в кратонах должно быть около 1-2 процентов алмазов. Вроде бы мизер, но с учетом огромного объема этих «перевернутых гор» получается, что запасы драгоценных камней просто фантастические. Науке осталось придумать, как до них добраться.
Российская Газета: последние новости
В Томске создадут роботизированных пчел-беспилотников Ученые открыли неожиданные эффекты пирамиды Хеопса Зонд для изучения Солнца удалось запустить со второй попытки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США устроили провокацию у Крымского моста716
Удар Эрдогана по Трампу и другие события дня8
В кабинете российского мэра нашли миллионы рублей94
Лукашенко разнес кабинет227
Кто из российских звезд отказывается выступать в Крыму154
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия США
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение