Ученые открыли неожиданные эффекты пирамиды Хеопса

Ученые Университета ИТМО ( Санкт-Петербург ) и Лазерного центра Ганновера стали изучать взаимодействие пирамиды Хеопса с радиоволнами. Почему выбран именно такой диапазон?

— Длина таких волн соизмерима с размерами самой пирамиды, а значит, можно рассчитывать, что удастся получить резонансное взаимодействие, при котором различные электромагнитные эффекты значительно усиливаются, — сказала корреспонденту «РГ» кандидат технических наук Полина Капитанова.

Ученые работали с математической моделью пирамиды, проигрывая на ней варианты взаимодействия радиоволн с древним строением. И Хеопс оправдал ожидания.

— Двигаясь по спектру радиоволн, мы увидели, как электромагнитное поле перераспределяется в теле пирамиды, как отражается и где концентрируется, — говорит Полина Капитанова. — Например, на длинах волн 250 и 350 метров величина поля резко повышается в центральной камере пирамиды, увеличивая в ней концентрацию электромагнитной энергии. На других длинах волн ее концентрация уменьшается. Важно, что при взаимодействии радиоволн с пирамидой они в основном направляются и фокусируются в область под ее основанием.

Эти теоретические результаты имеют конкретные применения. Полученные на пирамиде эффекты можно реализовать в наномасштабе, переходя в оптический диапазон длин волн. В частности, разработать наносенсоры пирамидальной формы или специальные покрытия для солнечных батарей, которые увеличат их эффективность за счет фокусировки световой энергии. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.