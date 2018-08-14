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Ученые открыли неожиданные эффекты пирамиды Хеопса
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Ученые открыли неожиданные эффекты пирамиды Хеопса 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Ученые Университета ИТМО (Санкт-Петербург) и Лазерного центра Ганновера стали изучать взаимодействие пирамиды Хеопса с радиоволнами. Почему выбран именно такой диапазон?
— Длина таких волн соизмерима с размерами самой пирамиды, а значит, можно рассчитывать, что удастся получить резонансное взаимодействие, при котором различные электромагнитные эффекты значительно усиливаются, — сказала корреспонденту «РГ» кандидат технических наук Полина Капитанова.
Ученые работали с математической моделью пирамиды, проигрывая на ней варианты взаимодействия радиоволн с древним строением. И Хеопс оправдал ожидания.
— Двигаясь по спектру радиоволн, мы увидели, как электромагнитное поле перераспределяется в теле пирамиды, как отражается и где концентрируется, — говорит Полина Капитанова. — Например, на длинах волн 250 и 350 метров величина поля резко повышается в центральной камере пирамиды, увеличивая в ней концентрацию электромагнитной энергии. На других длинах волн ее концентрация уменьшается. Важно, что при взаимодействии радиоволн с пирамидой они в основном направляются и фокусируются в область под ее основанием.
Эти теоретические результаты имеют конкретные применения. Полученные на пирамиде эффекты можно реализовать в наномасштабе, переходя в оптический диапазон длин волн. В частности, разработать наносенсоры пирамидальной формы или специальные покрытия для солнечных батарей, которые увеличат их эффективность за счет фокусировки световой энергии. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
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