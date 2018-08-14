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Учёные прогнозируют рекордную жару в ближайшие пять лет
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Учёные прогнозируют рекордную жару в ближайшие пять лет 

Свободная пресса 36 минут назад
На протяжении ближайших пяти лет на Земле будет господствовать аномальная жара и тёплые зимы.
К такому выводу пришли климатологи, выдержки из исследования которых публикует РИА Новости.
Данное исследование отличается от других климатических моделей тем, что оно построено на базе математических принципов, используемых для просчёта поведения жидкостей, горных пород и различных квантовых процессов.
При этом в отличие от классических теорий, исследование позволяет предсказать не только общие тренды и вычислить среднестатистические температуры, но и вычислить вероятность возникновения различных экстремальных сценариев, опираясь на прошлые примеры таких событий.
Кроме того, учёные установили, что в среднем, температуры будут выше нормы примерно на 0,1 градуса Кельвина, что заметно повысит частоту засух, волн жары и других погодных аномалий, связанных с глобальным потеплением.
Поэтому аномальная жара будет практически неизбежной — вероятность её возникновения в 2018 и 2019-2020 годах превышает 64% и 58%.
Также, согласно расчётам западных климатологов, жара приведёт к увеличению смертности — каждый «лишний» градус летом будет повышать число умерших людей на 5%.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Росгидромете пообещали повысить доверие россиян к прогнозам погоды.
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