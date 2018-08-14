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Китай близок к созданию космического аппарата для продления срока службы спутников
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Китай близок к созданию космического аппарата для продления срока службы спутников 

Свободная пресса 1 час назад
Китайские ученые близки к созданию нового космического аппарата, который сможет возвращать на заданную орбиту сошедшие с неё из-за нехватки топлива или технических неполадок спутники.
Над созданием этого уникального аппарата работают инженеры из Китайской академии космических технологий, передаёт агентство «Синьхуа».
Согласно плану разработчиков, космический аппарат будет осуществлять захват нужного спутника роботизированной рукой, а затем с помощью системы управления пространственным положением возвращать спутник на правильную орбиту.
После выполнения задания космический аппарат будет отсоединяться от спутника и автоматически отправляться к следующему спутнику, который нуждается в помощи.
Уже известно, что на разработку и создание этого аппарата уйдет около 2-х лет. После введения в эксплуатацию он, как ожидается, сможет продлить срок службы множества спутником минимум на 10 лет.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в ближайшее время Китай запустит первый спутник своей глобальной системы спутниковой связи, получившей название «Сухонос».
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