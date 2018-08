МГУ поднялся до 86 места в Шанхайском рейтинге вузов в 2018 г.

МГУ им. М. Ломоносова в 2018 г. улучшил позиции в Шанхайском рейтинге вузов (ARWU), заняв 86 место (в 2017 г. — 93 место). Об этом сообщили в пресс-службе МГУ.

«Московский университет подтвердил статус одного из лучших университетов мира, улучшив показатели в престижном Шанхайском рейтинге университетов. Отмечу, что в отличие от других международных рейтингов составители ARWU отказались от использования данных, предоставляемых самими университетами и получаемых в результате опросов экспертов. Делается ставка на использование только объективных данных из открытого доступа. Эти данные хорошо отражают уровень научных исследований, которые ведет Московский университет. МГУ играет важную роль в реализации международных научных исследований в области фундаментальной и прикладной математики, физики, химии и биологии квантовых технологий, исследований космоса, Арктики, изменений климата, других направлений научных исследователей, реализуемых в рамках программы развития Московского университета. Отмечу, что своими достижениями МГУ обязан профессорско-преподавательскому составу. За каждой публикацией в престижном научном журнале, за каждым выпускником кроются годы труда большого коллектива высококвалифицированных специалистов. Благодаря их труду, Московский университет развивается, растет и занимает ведущие позиции в рейтингах», — рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий

По данным пресс-службы, МГУ — единственный вуз России , представленный в топ-100 рейтинга ведущих университетов мира. Ежегодно составители рейтинга исследуют свыше 1,3 тыс. университетов мира.

Шанхайский рейтинг вузов считается одним из самых авторитетных наряду с QS и THE.

В основу рейтинга заложены четыре критерия: качество образования (Quality of Education, 10%); качество профессорско-преподавательского состава (Quality of Faculty, 20+20%); научная деятельность (Research Output 20+20%); средняя результативность сотрудника (Per Capita Performance, 10%). При подсчете качества образования учитываются выпускники университета, которым были присуждены Нобелевская премия, Медаль Филдса. Лауреаты этих же премий из числа сотрудников анализируются при подсчете качества профессорско-преподавательского состава (20%), а вторая составляющая этого критерия — число цитируемых авторов среди сотрудников (20%). Результаты научной деятельности оцениваются по числу публикаций в журналах Nature и Science (20%), отдельно учитываются статьи, индексируемые SSCI (20%).