Ещё
В ближайшие пять лет на Земле установится аномальная жара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ближайшие пять лет на Земле установится аномальная жара 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В течение пяти лет на Земле будут господствовать аномальная жара и теплые зимы, сообщили климатологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.
К такому выводу специалисты пришли, проверяя работу новой методики просчета климатических колебаний. Ученые изучили, как менялся климат в последнюю половину столетия, и вычислили вероятность возникновения различных краткосрочных аномалий.
«Наша климатическая модель показывает, что аномально высокие температуры воздуха будут оставаться такими же как минимум на протяжении последующих пяти лет, а для температур моря этот тренд будет еще более длительным», — заявили ученые.
По мнению климатологов, частота подобных явлений будет расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории.
В среднем, температуры будут выше нормы примерно на 0,1 градуса Кельвина. Этого будет достаточно для повышения частоты засух, волн жары и других погодных аномалий, связанных с глобальным потеплением.
Ученые полагают, что ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя существует вероятность, что вода в океанах останется перегретой на протяжении более длительного времени.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
На Новой Земле создадут центр для ученых и туристов В США найдены останки пустынного клыкастого птерозавра NASA запустит зонд на рекордно близкое к Солнцу расстояние
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США устроили провокацию у Крымского моста716
Удар Эрдогана по Трампу и другие события дня8
В кабинете российского мэра нашли миллионы рублей94
Лукашенко разнес кабинет227
Кто из российских звезд отказывается выступать в Крыму154
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия США
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение