В ближайшие пять лет на Земле установится аномальная жара

В течение пяти лет на Земле будут господствовать аномальная жара и теплые зимы, сообщили климатологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.

К такому выводу специалисты пришли, проверяя работу новой методики просчета климатических колебаний. Ученые изучили, как менялся климат в последнюю половину столетия, и вычислили вероятность возникновения различных краткосрочных аномалий.

«Наша климатическая модель показывает, что аномально высокие температуры воздуха будут оставаться такими же как минимум на протяжении последующих пяти лет, а для температур моря этот тренд будет еще более длительным», — заявили ученые.

По мнению климатологов, частота подобных явлений будет расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории.

В среднем, температуры будут выше нормы примерно на 0,1 градуса Кельвина. Этого будет достаточно для повышения частоты засух, волн жары и других погодных аномалий, связанных с глобальным потеплением.

Ученые полагают, что ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя существует вероятность, что вода в океанах останется перегретой на протяжении более длительного времени.

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