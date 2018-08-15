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Человечеству предрекли «адскую» жару
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Человечеству предрекли «адскую» жару 

Рамблер 26 минут назад
Фото: vluki.ru
Следующие пять лет на Земле будет аномально жарко, пишет РИА «Новости». Согласно исследованию климатологов, опубликованному в журнале Nature Communications, аномально высокие температуры будут сохраняться на Земле по крайней мере до 2023 года.
Исследование построено на базе математического анализа. Ученые использовали тот же метод, который используется для прогноза поведения горных пород, жидкости и квантовых процессов.
Согласно подсчетам, ближайшие пять лет температура воздуха на Земле будет превышать норму на 0,1 градус Кельвина, из-за чего планету ожидают волны жары, засухи и другие погодные аномалии.
Ученые предупреждают, что из-за жары возрастет и смертность: каждый лишний градус будет увеличивать количество умерших на Земле на 5%.
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