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Ученые планируют лечить болезни с помощью управления бактериями
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Ученые планируют лечить болезни с помощью управления бактериями 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские физики смогут управлять движением бактерий для лечения сердечно-сосудистых болезней, для чего вместе с микробиологами создали лабораторию на базе Московского физико-технического института, сообщает Объединенный институт высоких температур (ОИВТ) РАН.
"ОИВТ открывает на базе МФТИ лабораторию активных сред и систем совместно с НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи. Взаимодействуя с микробиологами, ученые ОИВТ планируют постановку экспериментов с бактериальными культурами, которые при создании определенных условий ведут себя как активные частицы", — говорится в сообщении.
Как пояснили учёные, в медицине исследования в области активных частиц связаны с возможностью адресной доставкой лекарств — например, в область опухоли для последующего облучения. Активные частицы могут также устранять склеротические бляшки, образующиеся на стенках сосудов.
"Мы говорим об использовании и преобразовании энергии из внешнего источника в энергию движения: если мы управляем этим механизмом, то тем самым управляем движением частиц и можем заставить их двигаться направленно — например, по сосудам, используя магнитное поле, либо частицы с магнитными свойствами", — заявил директор ОИВТ РАН Олег Петров.
По его мнению, работа лаборатории позволит вывести на новый уровень как междисциплинарные исследования на пересечении физики и микробиологии, так и межведомственное взаимодействие в новых научных областях.
"Работа с коллоидными системами позволит создать новые возможности в сфере материаловедения, например, возможность создавать частицы с уникальными свойствами для формирования новых материалов, в том числе путем «самосборки», — отметили в институте.
Такие частицы при создании специальных условий формируют объекты, которые в будущем можно использовать в промышленности — причем речь идет о формировании не только материалов, но и элементов с заданными свойствами — механическими, оптическими, электрофизическими и другими, отметили в ОИВТ.
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