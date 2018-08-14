Мухи помогают обонянию крыльями

Ученые выяснили, почему крылья плодовых мушек с точки зрения аэродинамики движутся не самым оптимальным образом. Оказалось, что с их помощью мушки не только летают, но и помогают обонянию, направляя потоки воздуха ближе к себе. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Во время полета сложно хорошо улавливать запахи: быстрые движения крыльев перемешивают воздух вокруг мушки и не дают насекомому точно понять, где находится источник аромата. Ученые давно предполагали, что в процессе эволюции крылья могли служить насекомым не только для передвижения. Однако есть и противники этой точки зрения. Их основной довод заключается в том, что у мух небольшой запас сил, поэтому насекомым нужно расходовать его как можно более рационально.

Авторы новой работы, сотрудники Университета штата Огайо ( США ), изначально было настроены скептически. «Ученые думали, что крылья могут участвовать в определении запахов, но усики — основной обонятельный орган членистоногих — находятся на голове сверху, то есть далеко впереди крыльев, — говорит соавтор статьи Кай Чжао, специалист по биоинженерии. — Представьте себе моторную лодку, движущуюся по тихой глади озера. Ее нос всегда будет ударятся о спокойную воду, впереди волн и турбулентности, порожденной работой двигателя. Почему тогда усики не расположены в задней части тела, улавливая все направляемые с потоком воздуха от крыльев ароматы?»

Ученые создали компьютерную модель, которая воспроизводила полет реальной дрозофилы с учетом шлейфа запахов. Оказалось, что с точки зрения аэродинамики крылья мухи двигаются неоптимально, «зачерпывая» воздух и направляя его к голове. Кроме того, авторы провели дополнительные симуляции, убрав участок крыла мушки, который был наиболее важен не для полета, а для обоняния. На него приходится примерно 20% всего крыла, но лишь 5% подъемной силы. Оказалось, что в таком случае насекомое летает даже лучше, но запахи улавливает намного хуже. В результате ученые приходят к выводу, что крылья нужны дрозофилам не только для полета, но и для того, чтобы насекомые лучше искали еду и половых партнеров.

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