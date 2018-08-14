Мухи помогают обонянию крыльями 

Ученые выяснили, почему крылья плодовых мушек с точки зрения аэродинамики движутся не самым оптимальным образом. Оказалось, что с их помощью мушки не только летают, но и помогают обонянию, направляя потоки воздуха ближе к себе. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Во время полета сложно хорошо улавливать запахи: быстрые движения крыльев перемешивают воздух вокруг мушки и не дают насекомому точно понять, где находится источник аромата. Ученые давно предполагали, что в процессе эволюции крылья могли служить насекомым не только для передвижения. Однако есть и противники этой точки зрения. Их основной довод заключается в том, что у мух небольшой запас сил, поэтому насекомым нужно расходовать его как можно более рационально.
Авторы новой работы, сотрудники Университета штата Огайо (США), изначально было настроены скептически. «Ученые думали, что крылья могут участвовать в определении запахов, но усики — основной обонятельный орган членистоногих — находятся на голове сверху, то есть далеко впереди крыльев, — говорит соавтор статьи Кай Чжао, специалист по биоинженерии. — Представьте себе моторную лодку, движущуюся по тихой глади озера. Ее нос всегда будет ударятся о спокойную воду, впереди волн и турбулентности, порожденной работой двигателя. Почему тогда усики не расположены в задней части тела, улавливая все направляемые с потоком воздуха от крыльев ароматы?»
Ученые создали компьютерную модель, которая воспроизводила полет реальной дрозофилы с учетом шлейфа запахов. Оказалось, что с точки зрения аэродинамики крылья мухи двигаются неоптимально, «зачерпывая» воздух и направляя его к голове. Кроме того, авторы провели дополнительные симуляции, убрав участок крыла мушки, который был наиболее важен не для полета, а для обоняния. На него приходится примерно 20% всего крыла, но лишь 5% подъемной силы. Оказалось, что в таком случае насекомое летает даже лучше, но запахи улавливает намного хуже. В результате ученые приходят к выводу, что крылья нужны дрозофилам не только для полета, но и для того, чтобы насекомые лучше искали еду и половых партнеров.
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