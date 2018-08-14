Российские ученые разработали «радужные» наночастицы для компьютеров

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами создали новый тип наночастиц, световым спектром которых можно управлять после изготовления.

Свет и другие электромагнитные волны могут переносить информацию куда быстрее и эффективнее электрических сигналов, в связи с чем системы связи в современном мире чаще всего изготавливаются на основе оптоволокна и лазерных излучателей.

Ранее ученым не удавалось заменить световыми аналогами транзисторы и металлические дорожки в чипах из-за сложности управления движением света. Однако эта проблема может быть решена при помощи наночастиц, которые способны при поглощении одного типа частиц света излучать и другие виды световых волн.

Однако все созданные в последнее время учеными излучатели для конвертации одного типа фотонов в другой оказались с недостатком: заданные при изготовлении свойства частиц в дальнейшем не могут быть изменены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Аспирант Университета ИТМО в Санкт-Петербурге с коллегами придумали, как избежать подобной проблемы, во время экспериментов с перовскитами (минерал, применяющийся в энергетике и других областях — прим. ВЗГЛЯД), которые превращают поглощенный свет в другие формы энергии.

Оказалось, что антенны из перовскитов и излучаемый ими свет реагируют на количество ионов галогенов в наночастицах, а именно хлора, брома и йода. При изменении количества этих ионов на поверхности можно управлять поведением частиц, для чего им достаточно лишь оказаться в насыщенной парами соляной кислоты, бромоводорода или йодоводорода среде.

При взаимодействии молекул веществ с перовскитами меняется характер свечения. При смене концентрации паров можно заставить нанообъекты светиться всеми цветами радуги, что позволит создать работающие с различными видами света фотонные чипы. Это становится возможным при помощи всего одного типа антенн. Таким образом, станет возможным создание чипов, свойства которых будут программироваться на заводе или даже изменяться уже во время эксплуатации компьютера пользователем.