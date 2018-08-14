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НАСА заметило огромную, светящуюся «водородную стену» на краю нашей солнечной системы
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НАСА заметило огромную, светящуюся «водородную стену» на краю нашей солнечной системы 

Реальный мир космоса 2 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
На краю нашей солнечной системы есть «водородная стена», и ученые НАСА считают, что их космический корабль «Новые горизонты» обнаружил ее.
Эта водородная стена является внешней границей нашей системы, местом, где заканчивается солнечный ветер. Мощные струи матери и энергии нашего Солнца простираются далеко за пределы орбиты Плутона. Но в какой-то момент они ослабевают, и их способность отталкивать пыль и другое межзвездное вещество — тонкий, таинственный материал, плавающий в стенах нашей галактики, — ослабевает. Формируется видимая граница. С одной стороны — последние следы солнечного ветра. А с другой стороны, в направлении движения Солнца через галактику происходит нарастание межзвездного вещества, в том числе водорода.
И теперь исследователи НАСА уверены, что «Новые горизонты», зонд, который пролетел мимо Плутона в 2015 году, увидел эту границу.
Что «Новые горизонты» определенно видит, как сообщают ученые в исследовании, опубликованном 7 августа в журнале Geophysical Research Letters, есть некоторое дополнительное ультрафиолетовое излучение — такого рода стена галактического водорода. Это повторяет наблюдение ультрафиолетовых сигналов двумя космическими аппаратами «Вояджер» — космическими зондами НАСА, которые были запущены в конце 1970-х годов. Однако исследователи предупредили, что сигнал не является верным признаком того, что «Новые горизонты» увидел водородную стену. Ученые писали, что все три зонда могли фактически обнаружить ультрафиолетовое излучение от какого-то другого источника, находящегося гораздо дальше в галактике.
«Новые горизонты» будет продолжать сканировать небо в поисках ультрафиолетового излучения два раза в год, пишут исследователи.
«Если в какой-то момент интенсивность ультрафиолетового излучения спадает, то космический корабль, должен обнаружить стену позади себя», — объяснили исследователи в заявлении. «Но если излучение не исчезнет, то его источник может быть дальше впереди — где-то дальше в космосе».
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