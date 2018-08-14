Китайские ученые хотят наблюдать солнечное затмение из космоса

Пекин, 14 августа / Синьхуа / — Во время полного солнечного затмения, когда Луна закрывает Солнце, ученым предоставляется исключительная возможность наблюдать солнечную корону. Однако, это явление настолько скоротечно и редко, что его крайне сложно запечатлеть.

Китайские ученые выступили с новаторской идеей наблюдать полное солнечное затмение из космоса, закрыв Солнце Землей, чтобы увеличить время и повысить точность наблюдения для изучения источника солнечных бурь.

В субботу NASA запустило в космос солнечный зонд «Паркер», самый быстрый космический аппарат в истории, для изучения Солнца с более близкого расстояния, чем это позволяют делать другие аппараты. По плану, зонд достигнет внешней короны Солнца примерно через семь лет полета.

Тем временем, китайские ученые предложили другой подход: залететь в тень Земли.

По словам исследователя Национального космического центра Академии наук Китая Ло Бинсяня, корона представляет собой оболочку из разреженных газов, формирующую внешние слои атмосферы Солнца. Она разогревается до более 1 млн градусов Цельсия и часто создает солнечные бури, повреждающие спутники, навигационные и коммуникационные системы.

"Процесс нагревания короны является одной из величайших астрономических загадок. Мы до сих пор мало знаем о нем из-за невозможности наблюдения этого процесса", — сказал он.

"Увидеть корону с Земли чрезвычайно сложно, поскольку ее яркость более чем в миллион раз меньше яркости солнечного диска", — отметил ученый.

Как правило, корону можно наблюдать лишь во время полного солнечного затмения. Однако, полное солнечное затмение — редкое явление, которое длится всего несколько минут. Иногда наилучший вид на затмение открывается с океана, либо погодные условия не позволяют наблюдать его.

Изобретенный учеными специальный инструмент для наблюдения короны — коронограф — легко подвержен влиянию таких факторов, как рассеянное световое излучение, виньетирование и атмосферное рассеяние.

"Мы можем видеть Луну между Солнцем и Землей во время полного солнечного затмения, поэтому мы могли бы расположить телескоп на прямой линии с Землей и Солнцем", — поделился Ло Бинсянь своей идеей.

Его команда рассчитала, что идеальное место для размещения телескопа находится недалеко от второй точки Лагранжа в солнечно-земной системе, то есть на расстоянии порядка 1,4 млн км от Земли.