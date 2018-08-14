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Китайские ученые хотят наблюдать солнечное затмение из космоса
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Китайские ученые хотят наблюдать солнечное затмение из космоса 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: in-space
Пекин, 14 августа /Синьхуа/ — Во время полного солнечного затмения, когда Луна закрывает Солнце, ученым предоставляется исключительная возможность наблюдать солнечную корону. Однако, это явление настолько скоротечно и редко, что его крайне сложно запечатлеть.
Китайские ученые выступили с новаторской идеей наблюдать полное солнечное затмение из космоса, закрыв Солнце Землей, чтобы увеличить время и повысить точность наблюдения для изучения источника солнечных бурь.
В субботу NASA запустило в космос солнечный зонд «Паркер», самый быстрый космический аппарат в истории, для изучения Солнца с более близкого расстояния, чем это позволяют делать другие аппараты. По плану, зонд достигнет внешней короны Солнца примерно через семь лет полета.
Тем временем, китайские ученые предложили другой подход: залететь в тень Земли.
По словам исследователя Национального космического центра Академии наук Китая Ло Бинсяня, корона представляет собой оболочку из разреженных газов, формирующую внешние слои атмосферы Солнца. Она разогревается до более 1 млн градусов Цельсия и часто создает солнечные бури, повреждающие спутники, навигационные и коммуникационные системы.
"Процесс нагревания короны является одной из величайших астрономических загадок. Мы до сих пор мало знаем о нем из-за невозможности наблюдения этого процесса", — сказал он.
"Увидеть корону с Земли чрезвычайно сложно, поскольку ее яркость более чем в миллион раз меньше яркости солнечного диска", — отметил ученый.
Как правило, корону можно наблюдать лишь во время полного солнечного затмения. Однако, полное солнечное затмение — редкое явление, которое длится всего несколько минут. Иногда наилучший вид на затмение открывается с океана, либо погодные условия не позволяют наблюдать его.
Изобретенный учеными специальный инструмент для наблюдения короны — коронограф — легко подвержен влиянию таких факторов, как рассеянное световое излучение, виньетирование и атмосферное рассеяние.
"Мы можем видеть Луну между Солнцем и Землей во время полного солнечного затмения, поэтому мы могли бы расположить телескоп на прямой линии с Землей и Солнцем", — поделился Ло Бинсянь своей идеей.
Его команда рассчитала, что идеальное место для размещения телескопа находится недалеко от второй точки Лагранжа в солнечно-земной системе, то есть на расстоянии порядка 1,4 млн км от Земли.
Вместе с учеными из Китайского университета науки и технологий и Инновационной академии микроспутников АНК, Ло Бинсянь недавно представил свою концепцию на конкурсе инновационных технологий будущего в Шэньчжэне на юге Китая, на котором она стала одним из 30 проектов-победителей. Конкурс поощряет молодых китайских ученых разрабатывать революционные технологии и стимулировать инновации. -0-
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